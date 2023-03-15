Украинцы могут получить сертификаты на продукты и лекарства: как это сделать

Такой вид помощи предусмотрен для двух категорий граждан

Во время полномасштабной войны украинские граждане получают множество видов материальной помощи от международных организаций и государства и одна из них — сертификаты на продукты, топливо и лекарства. "Телеграф" рассказывает, как и кто может их получить.

Так, продуктовые сертификаты предусмотрены для переселенцев из зон боевых действий, а также для граждан нашей страны, оказавшихся в трудном финансовом положении. Получить такой сертификат можно через платформу "єДопомога".

Инструкция

в "єДопомога" необходимо выбрать раздел "Получить помощь";

заполнить форму регистрации, указав свои ФИО, номер телефона и город, в котором вы сейчас находитесь;

указать социальный статус (многодетная мать, пенсионер и т.д.)

выбрать из списка супермаркетов тот, в котором вам удобно получить продукты;

отправить заявку.

После того как вы выполните эту процедуру следует ожидать, пока благотворитель выберет вашу заявку и оплатит ее. При подтверждении запроса вам придет СМС-сообщение с кодом на мобильный телефон. Чтобы оплатить продукты в выбранном супермаркете на кассе необходимо будет предоставить кассиру цифры кода из СМС.

Важно учесть, что сертификат действует на протяжении 30 дней. Использовать его можно не только на продукты, но и на топливо, средства личной гигиены и лекарства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать социальные выплаты в размере 6600 гривен от чешской гуманитарной организации Человек в беде.