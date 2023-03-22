Скандали з медкомісіями у військкоматах припиняться? Залужний та Резніков обнадіяли

Систему військово-лікарських комісій реформують через цифровізацію сервісів

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. За такої тривалості та масштабів нерідко система дає збої, де проявляються корупційні скандали чи просто ситуації, які приносять нашим громадянам незручності. Кінець цьому, принаймні у сфері військово-лікарських комісій вирішили покласти у Міноборони. А початок реформ уже підтвердили головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

Про це пише заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook, за підсумками зустрічі керівництва парламенту та лідерів фракцій з керівниками сектору безпеки та оборони.

"Я спілкувалася під час поїздок до реабілітаційних центрів з військовими, які проходять відновлення після важких поранень. Тому просто не могла не запитати про величезні труднощі із проходження ВЛК, з якими вони стикаються. Ця проблема не те, що актуальна, а вже критична!", — Каже Кондратюк.

Проте, за словами Кондратюк, вона отримала запевнення від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що систему військово-лікарських комісій реформують через цифровізацію сервісів. Також це пізніше підтвердив і новопризначений віце-прем’єр Михайло Федоров.

"Зокрема вже закуплено 1500 ноутбуків для лікарських служб і відбувається тестування відповідного програмного забезпечення. Це має знизити корупційну складову, зняти черги і пробити, нарешті, оту бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги", — каже вона.

Варто зазначити, що лише останнім часом сталася маса скандалів із ВЛК. Можна згадати, наприклад, як у Львові поранені військові були змушені страждати у величезних чергах. У чергах до лікарів стояли сотні бійців, хтось із ампутованими кінцівками, а умови для очікування були зовсім не придатні – ліфт не працював, а санвузол не призначений для поранених потреб. Або, наприклад, ситуація, яка обговорюється у ЗМІ з мобілізацією непридатних до служби. Також було обговорено і проблему хабарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони знову звинуватили у закупівлі за космічними цінами.