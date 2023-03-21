Верховна Рада призначила нових міністрів

Загалом було змінено трьох міністрів

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який напередодні був звільнений, отримав нову посаду. Згідно з рішенням Верховної Ради України, він призначений міністром цифрової трансформації України. Крім того, в рамках засідання було обрано й нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Ним став колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишин. Також відомо про призначення Радою й нового міністра освіти та науки, яким відтепер став Оксен Лісовий.

Про це у вівторок, 21 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, згідно з наявними даними, свої голоси "за" призначення Федорова віддали 311 народних обранців.

Нову посаду екскерівника "Укрзалізниці" Олександра Камишина підтримало 312 депутатів.

А що стосується призначення на міністерську посаду Лісового, то це рішення Ради було зумовлено 313 голосами парламентарів.

Варто нагадати, що напередодні Верховна Рада прийняла рішення відправити у відставку тепер вже колишнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Крім того, ВРУ звільнила Павла Рябікіна, який обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Водночас Михайло Федоров був звільнений для подальшого підвищення, яке отримав вже сьогодні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після рішення щодо звільнення Шкарлета, Федорова та Рябкіна прем’єр-міністр Денис Шмигаль відправив до Ради подання, яке стосується призначення трьох нових українських міністрів.