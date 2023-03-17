Другий за день: ще один міністр готовий піти з уряду
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Для міністра вже знайшли нову важливу посаду
Як і повідомляли раніше джерела "Телеграфа", Павло Рябікін залишає посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості України.
Як поінформував у своєму telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, це пов’язано з тим, що міністра хочуть призначити на нову посаду, а саме послом до Китаю.
До того ж Железняк натякнув на те, що місце міністра займе хтось із "Укрзалізниці", а в мережі вже припустили, що йдеться про її колишнього голову Олександра Камишина.
Варто зазначити, що Рябікін вже має досвід роботи в дипломатичному середовищі — з 2009 по 2010 рік він обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла в Данії.
Крісло голови Мінстратегпрому він займав з 4 листопада 2021 року, а до цього був головою Держмитниці та очолював "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Як повідомлялося раніше, 17 березня також у ЗМІ потрапила інформація про те, що свою посаду залишить голова Міністерства освіти Сергій Шкарлет. Натомість розглядають двох кандидатів — Оксена Лісового чи Інну Ящук.
За даними джерел "Телеграфа", питання відставки Шкарлета у Верховній Раді будуть наступного тижня.