Другий за день: ще один міністр готовий піти з уряду

Для міністра вже знайшли нову важливу посаду

Як і повідомляли раніше джерела "Телеграфа", Павло Рябікін залишає посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості України.

Як поінформував у своєму telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, це пов’язано з тим, що міністра хочуть призначити на нову посаду, а саме послом до Китаю.

До того ж Железняк натякнув на те, що місце міністра займе хтось із "Укрзалізниці", а в мережі вже припустили, що йдеться про її колишнього голову Олександра Камишина.

Варто зазначити, що Рябікін вже має досвід роботи в дипломатичному середовищі — з 2009 по 2010 рік він обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла в Данії.

Крісло голови Мінстратегпрому він займав з 4 листопада 2021 року, а до цього був головою Держмитниці та очолював "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося раніше, 17 березня також у ЗМІ потрапила інформація про те, що свою посаду залишить голова Міністерства освіти Сергій Шкарлет. Натомість розглядають двох кандидатів — Оксена Лісового чи Інну Ящук.

За даними джерел "Телеграфа", питання відставки Шкарлета у Верховній Раді будуть наступного тижня.