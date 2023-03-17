Второй за день: еще один министр готов уйти из правительства

Для министра уже подыскали новую важную должность

Как и сообщали ранее источники "Телеграфа", Павел Рябикин покидает пост министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Как проинформировал в своем telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, это связано с тем, что министра хотят назначить на новую должность, а именно послом в Китай.

К тому же Железняк намекнул на то, что место министра займет кто-то из "Укрзализныци", а в сети уже предположили, что речь идет о ее бывшем главе Александре Камышине.

Стоит отметить, что у Рябикина уже есть опыт работы в дипломатической среде — с 2009 по 2010 год он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Дании.

Кресло главы Минстратегпрома он занимал с 4 ноября 2021 года, а до этого был главой Гостаможни и возглавлял "Международный аэропорт "Борисполь".

Как сообщалось ранее, 17 марта также в СМИ попала информация о том, что свой пост покинет глава Министерства образования Сергей Шкарлет. Вместо него рассматривают двух кандидатов — Оксена Лисового или Инну Ящук.

По данным, источников "Телеграфа", вопрос отставки Шкарлета в Верховной Раде будут на следующей неделе.