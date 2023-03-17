Скандальный украинский министр уходит в отставку: СМИ узнали, кто может заменить его

Правительство рассматривает двух кандидатов, которых могут назначить вместо Шкарлета

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, слухи об отставке которого циркулируют не первый месяц, все-таки намерен покинуть должность. В ближайшие дни он напишет заявление об уходе.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа". Также эту информацию подтвердили три источника "Украинской правды" в органах власти. В должности главы Минобразования он провел почти три года.

Известно, что Сергей Шкарлет уже готовит свое заявление об отставке и в ближайшие дни, вероятно, официально подтвердит информацию о своем уходе. Вместо него рассматривают двух кандидатов — Оксена Лисового или Инну Ящук.

На должность министра образования Сергей Шкарлет был назначен в июне 2020 года, и не обошлось без скандалов. Чиновника обвиняли в плагиате. Осенью, сразу после его назначения на должность, этический комитет Нацагентства по высшему образованию обнаружил плагиат в трех научных его работах. В частности, в монографии "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине", в которой Шкарлет выступал сооавтором, нашли огромные куски текста работы другого автора — Татьяны Бугай. В списке литературы эта работа тоже не числилась, поэтому работу сочли плагиатом. Но сам министр все обвинения отверг .

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 марта президент Владимир Зеленский уволил глав трех областных военных администраций. Правительство накануне согласовало их увольнение.