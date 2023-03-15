Зеленский уволил глав трех областей Украины - опубликованы указы

После слухов об уходе главы Луганской ОВА со своей должности, президент Украины Владимир Зеленский уволил глав нескольких областных администраций — Луганской, Одесской и Хмельницкой.

Соответствующие решения были опубликованы на сайте президента.

Максим Марченко уволен с должности главы Одесской областной военной администрации.

Также указами президента уволены со своих постов главы ОВА Луганской (Сергей Гайдай) и Хмельницкой (Сергей Гамалий) областей.

Стоит отметить, что 14 марта правительство согласовало увольнение глав вышеуказанных областей.

Напомним, 14 марта появилась информация, что Гайдай уволился с должности Луганской ОВА. При этом нардеп Алексей Гончаренко и журналистка Соня Кошкина отметили, что это связано с его будущим назначением на должность посла Украины в Казахстане.

При этом в комментарии корреспонденту "Телеграфа" он заявил, что хотел бы сначала немного отдохнуть, поэтому в настоящий момент пока нет никакого назначения.

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