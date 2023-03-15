Зеленський звільнив глав трьох областей України — опубліковано укази

Рішення було погоджено урядом 14 березня

Після чуток про звільнення голови Луганської ОВА зі своєї посади президент України Володимир Зеленський звільнив голів кількох обласних адміністрацій — Луганської, Одеської та Хмельницької.

Відповідні рішення було опубліковано на сайті президента.

Максима Марченка звільнено з посади голови Одеської обласної військової адміністрації.

Також указами президента звільнено зі своїх посад глави ОВА Луганської (Сергій Гайдай) та Хмельницької (Сергій Гамалій) областей.

Варто зазначити, що 14 березня уряд погодив звільнення голів вищезгаданих областей.

Нагадаємо, 14 березня з’явилася інформація, що Гайдай звільнився з посади Луганської ОВА. Нардеп Олексій Гончаренко та журналістка Соня Кошкіна наголосили, що це пов’язано з його майбутнім призначенням на посаду посла України в Казахстані.

При цьому в коментарі кореспонденту "Телеграфа" він заявив, що хотів би спочатку трохи відпочити, тому зараз поки що немає жодного призначення.

Варто зазначити, що ще наприкінці січня з’явилися чутки, що на місце голови Луганської ОВВ може бути призначений заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

Раніше ми писали, що в Україні відкрили конкурс на посади послів у 21 країні.