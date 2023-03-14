Глава Луганської ОВА Гайдай звільнився: буде послом у країні-сусідці росії — нардеп

Про своє рішення глава ОВА може оголосити вже завтра

Голова Луганської ВЦА звільнився зі своєї посади і незабаром офіційно його буде призначено на нову. Про своє рішення глава ОВА може оголосити вже завтра – 15 березня.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА", — пише Гончаренко.

Також він розповів, що, за його даними, Гайдай незабаром обійматиме посаду посла України в Казахстані.

"Скоро буде офіційне призначення до Казахстану", — додав Гончаренко.

Водночас, журналістка Соня Кошкіна, посилаючись на власні джерела, розповіла деякі подробиці даного призначення.

"Відставка Гайдая пов’язана з призначенням його послом до Казахстану. За даними обізнаних джерел, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, запланованих на 19 березня", — пише вона.

На місце Гайдая, як стверджує Кошкіна, Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голову Луганської ОВА Гайдая можуть замінити "слугою народу".

Також ми повідомляли, що Кабмін звільнив голів Запорізької, Дніпропетровської, Київської, Сумської та Херсонської ОВА.