Глава Луганской ОВА Гайдай уволился: будет послом в стране-соседке россии - нардеп

О своем решении глава ОВА может объявить уже завтра

Глава Луганской ВГА уволился со своей должности и вскоре официально будет назначен на новую. О своем решении глава ОВА может объявить уже завтра — 15 марта.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей гончаренко.

"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА", — пишет Гончаренко.

Также он рассказал, что, по его данным, Гайдай вскоре будет занимать должность посла Украины в Казахстане.

"Скоро будет официальное назначение в Казахстан", — добавил Гончаренко.

В тоже время журналистка Соня Кошкина, ссылаясь на собственные источники, рассказала некоторые подробности данного назначения.

"Отставка Гайдая связана с назначением его послом в Казахстан. По данным осведомленных источников, Казахстан должен предоставить агреман на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта", — пишет она.

На место Гайдая, как утверждает Кошкина, Офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.

Напомним, ранее мы писали, что главу Луганской ОВА Гайдая могут заменить "слугой народа".

Также мы сообщали , что Кабмин уволил глав Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА.