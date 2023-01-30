Главу Луганской ОВА Гайдая могут заменить "слугой народа"

Против назначения Гайдая на новую должность начали активно выступать россияне

Сергея Гайдая, который является главой Луганской областной военной администрацией, могут назначить послом в Казахстане, а на его место назначить другого человека. Уже известно, чью кандидатуру рассматривают на эту должность.

Так, после захвата российскими оккупантами значительной части Луганской области, Гайдая решили перевести в то место, где понадобится его опыт. Казахстан — это важная страна для развития отношений, так как у нее есть нефть, газ и вооружение. Вместе с тем он выгоден с точки зрения инвестиций. Об этом изданию LB.ua сообщили осведомлённые с планами кадровых изменений источники.

В то же время место главы луганской ОВА может занять "слуга" Максим Ткаченко. Он является заместителем председателя депутатской фракции "Слуга народа".

Отмечается, что против назначения Гайдая на новую должность начали активно выступать россияне. А сам глава Луганской ОВА заявил, что готов работать там, куда его направит президент, передает "НВ".

"Где меня видит президент, там я и буду работать. Работа послом, это совсем другой уровень государственной службы… тем более в такой стране, как Казахстан. Но по моему назначению нужно вопрос задавать больше в ОП", — сказал Сергей Гайдай.

О возможных карьерных изменениях он, как оказалось, узнал из СМИ, пока лежал в больнице под капельницей после операции. На Банковой ему об этом, по всей видимости, еще не сообщили.

"Планирую через два дня ехать на передовую. То есть у меня все без изменений", — подытожил глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на прошлой неделе в Украине был принят ряд важных кадровых решений. В частности, речь идет об увольнении нескольких глав областных администраций и заместителей министров.