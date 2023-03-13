Кожен може надіслати заявку: в Україні відкрили конкурс на посади послів у 21 країні

Кулеба пояснив, як відбуватиметься конкурс і відбір

Міністерство закордонних справ вирішило ризикнути і піти на безпрецедентний крок, створивши в Україні відкритий механізм, завдяки якому досвідчені дипломати і прості українці матимуть змогу запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Таку сторінку вже можна знайти на офіційному сайті відомства у розділі "Вакансії".

Про це у понеділок, 13 березня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що головною метою такого кроку є відкритий пошук серед внутрішніх і зовнішніх кандидатів, в рамках якого неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом декількох років, вдасться уникнути.

За його словами, українське відомство систематично працює над пошуком сильних кандидатів як усередині дипломатичної служби, так і зовні. Насправді охочих вистачає, проте якісно виконувати свої обов'язки готові лише одиниці. Тому і знайти людину, котра відповідатиме вимогам, буде обізнана, володітиме мовами і буде здатна дати хороший результат — вкрай непросто.

"Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Так не має бути. І єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — нестандартні рішення. Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу посла України", — написав міністр.

Також він додав, що сторінка для подання заявок вже створена на офіційному сайті відомства у розділі "Вакансії". За словами Кулеби, кожен потенційний кандидат проходитиме низку ретельних перевірок, серед яких безпекова, репутаційна, комунікаційна та інші.

"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні державі у світі", — пояснив міністр, наголосивши, що, враховуючи рівні професійних показників, надаватиме перевагу жінкам. Він також додав, що таке рішення прийняв тому, що впродовж багатьох десятиріч дипломатія була вкрай несправедлива щодо кар’єрного зростання саме жінок, тож це пора виправляти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Кулеба прокоментував ймовірність постачання винищувачів від союзників найближчим часом. Очільник МЗС переконаний, що розраховувати на це не варто.