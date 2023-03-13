Каждый может прислать заявку: в Украине открыли конкурс на должности послов в 21 стране

Глава МЗС объяснил, как будет проходить конкурс и отбор

Министерство иностранных дел решило рискнуть и пойти на беспрецедентный шаг, создав в Украине открытый механизм, благодаря которому опытные дипломаты и рядовые украинцы смогут предложить свою кандидатуру на должность посла. Такую страницу уже можно найти на официальном сайте ведомства в разделе "Вакансии".

Об этом в понедельник, 13 марта, на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что главной целью такого шага является открытый поиск среди внутренних и внешних кандидатов, в рамках которого неприемлемой ситуации, когда вакансия посла в определенной стране остается незаполненной в течение нескольких лет, удастся избежать.

По его словам, ведомство систематически работает над поиском сильных кандидатов как внутри дипломатической службы, так и извне. Желающих хватает, однако качественно выполнять свои обязанности готовы только единицы. Поэтому и найти человека, отвечающего требованиям, сведущего, владеющего языками и способного дать хороший результат — крайне непросто.

"Особенно сложно с поиском кандидатов на должности послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Так не должно быть. И единственный способ ускорить эти процессы — нестандартные решения. Я убежден, что в Украине есть сильные и профессиональные люди. Проблема только в том, что либо а) мы их еще не нашли, либо б) они сами еще не узнали о возможности взяться за сверхсложную, но чрезвычайно необходимую работу посла Украины", — написал министр.

Также он добавил, что страница подачи заявок уже создана на официальном сайте ведомства в разделе "Вакансии". По словам Кулебы, каждый потенциальный кандидат будет проходить ряд тщательных проверок, среди которых вопросы безопасности, репутации, коммуникации и другие.

"Я впервые в истории украинской дипломатии открываю дверь, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, которые сейчас так нужны государству в мире", — пояснил министр, подчеркнув, что, учитывая уровни профессиональных показателей, предпочтение будет отдаваться женщинам. Он также добавил, что такое решение принял потому, что на протяжении многих десятилетий дипломатия была крайне несправедлива в плане карьерного роста именно к женщинам, поэтому это пора исправлять.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Кулеба прокомментировал вероятность поставки истребителей от союзников в ближайшее время. Глава МИД убежден, что рассчитывать на это не стоит.