Гайдай прокомментировал слухи о своем новом назначении

Чиновник отметил, что работал без перерывов и отпуска больше года

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ответил на слухи о том, что увольняется в связи с тем, что его хотят назначить послом в Казахстан.

Как сообщил чиновник в комментарии корреспонденту "Телеграфа", он с начала российского вторжения работал без перерывов и отпуска и хотел бы сначала немного отдохнуть.

"Пока что нет никакого назначения", — прокомментировал информацию Гайдай.

Как сообщалось ранее, днем 14 марта появилась информация, что Гайдай уволился с должности Луганской ОВА. При этом нардеп Алексей Гончаренко и журналистка Соня Кошкина отметили, что это связано с его будущим назначением на должность посла Украины в Казахстане.

Стоит отметить, что еще в конце января появились слухи, что на место главы Луганской ОВА может быть назначен заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Сам же Гайдай тогда говорил, что если будет принято решение отправить его в Казахстан, то он возражать не будет.

"Где меня видит президент, там я и буду работать", — говорил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил об открытии конкурса на должности послов в 21 страну мира. При этом опробовать себя может каждый, кто обладает нужными навыками.