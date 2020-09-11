Теперь официально: в научных работах министра Шкарлета нашли плагиат

В трех работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета выявили плагиат.

Соответствующее решение в пятницу, 11 сентября, было объявлено на заседании Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), передает Лига.net.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключения. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - отметил председатель комиссии Сергей Квит.

Отмечается, что комиссия предоставила отрывки работ Шкарлета трем независимым экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, международном чешском эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, который является членом Окружного суда в Варшаве. Все трое признали, что в научном наследии и.о. министра образования и науки есть плагиат.

На заседание комитета НАОКВО Шкарлет не пришел, однако прислал своего адвоката. Тот пытался заявить отвод председателю Сергею Квиту, мотивируя его неприязненным отношением, который он якобы имеет к Шкарлету.

НАОКВО обещает обнародовать результаты проверки на своем сайте.

Напомним, что украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности главы Министерства образования и науки. Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего начальника министерства.

Ученые Юрий Бойко и Василий Садовый, которые сделали анализ статьи для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета, обнаружили, что совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Ранее в правительстве обещали также провести расследование относительно вероятного плагиата в работах Сергея Шкарлета.

Сам Шкарлет наличие плагиата в своих работах отрицает и в интервью "Радио Свобода" утверждает, что любая программа "покажет совпадение, покажет определенные часто используемые слова. Математические формулы вообще "дерутся "как плагиат, таблицы "дерутся" , как правило, как полный плагиат".