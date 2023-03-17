Скандальний український міністр йде у відставку: ЗМІ дізналися, хто може замінити його

Уряд розглядає двох кандидатів, яких можуть призначити замість Шкарлета

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, чутки про відставку якого циркулюють не перший місяць, все ж має намір залишити посаду. Найближчими днями він напише заяву про звільнення.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у "Слузі народу". Також цю інформацію підтвердили три джерела "Української правди" в органах влади. На посаді голови Міносвіти він провів майже три роки.

Відомо, що Сергій Шкарлет уже готує свою заяву про відставку і найближчими днями, ймовірно, офіційно підтвердить інформацію про свою відставку. Замість нього розглядають двох кандидатів — Оксена Лісового чи Інну Ящук.

На посаду міністра освіти Сергія Шкарлета було призначено у червні 2020 року, і не обійшлося без скандалів. Чиновника звинувачували у плагіаті. Восени, одразу після його призначення на посаду, етичний комітет Нацагентства з вищої освіти виявив плагіат у трьох наукових роботах. Зокрема, у монографії "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні", в якій Шкарлет виступав співавтором, знайшли величезні шматки тексту роботи іншого автора — Тетяни Бугай. У списку літератури ця робота теж не значилася, тому роботу визнали плагіатом. Але сам міністр усі звинувачення відкинув.

Що відомо про можливих кандидатів

Одним із ймовірних кандидатів на посаду міністра освіти та науки України є доброволець 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Оксен Лісовий. Він уже рік воює за Україну, а за сумісництвом є директором Малої академії наук. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України у галузі освіти.

Оксен Лісовий

Другий можливий кандидат на посаду голови Міносвіти України – Інна Ящук. Вона педагогиня та вчена, а з січня 2023 року є в.о. державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України. Також Ящук очолює Департамент освіти, науки та спорту МВС України. У 2020 році Інна Ящук була оголошена кандидатом на посаду Хмельницького міського голови, але програла вибори.

Інна Ящук

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних військових адміністрацій. Уряд напередодні погодив їх звільнення.