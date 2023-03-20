Шмигаль просить Раду призначити трьох нових міністрів: названо прізвища
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Нові посади можуть отримати Камишин, Лісовий та Федоров
Після звільнення Шкарлета, Федорова та Рябкіна до Верховної Ради надійшли подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Інформація, яку повідомляв "Телеграф", посилаючись на нардепа Гончаренка, підтвердилася — звільненого попереднім рішенням парламенту Михайла Федорова пропонується призначити віце-прем’єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації.
Замість Шкарлета на посаду міністра освіти та науки пропонується кандидатура Оксена Лісового.
На посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості представлено Олександра Камишина.
Нагадаємо, що звільненого 20 березня Павла Рябікіна, за інформацією Гончаренка , розглядають на посаду посла України у КНР.
Раніше ми писали, що 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних військових адміністрацій. Серед них був і голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, який, до слова, прокоментував "Телеграфу" чутки про своє нове призначення на посаду посла України в Казахстан.
Також ми повідомляли чому Камишин пішов з посади голови УЗ.