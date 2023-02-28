Зовсім не сюрприз: чому Камишін пішов з посади голови УЗ

У наглядової ради УЗ до Олександра Камишіна претензій не було

Відставка Олександра Камишіна з посади голови "Укрзалізниці" стала для багатьох неочікуваною. Як виявилось, тепер він очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Офіційно серйозних запитань до роботи Камишіна не виникало, однак, за словами співрозмовників "Телеграфу" у владі, це рішення було сплановане давно.

"За спільним рішенням з віцепрем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії й далі все буде добре", — написав Камишін 27 лютого у своєму Telegram-каналі.

За словами двох джерел у владі, це рішення, дійсно, було узгоджено з віцепрем’єром Олександром Кубраковим.

"Це його домовленість з Кубраковим, вони прийшли як одна команда і діють в такій рамці. Їхнє спільне рішення, на яке ми не маємо впливу і можемо лише прийняти таким, яким воно є. В УЗ і загалом у наглядової ради до Камишіна претензій не було", — кажуть співрозмовники видання.

Втім, неочікуваність відставки і перехід з крісла топ-менеджера УЗ на поки не зовсім зрозумілу посаду може свідчити на користь іншої версії. Окрім ключової ролі УЗ під час евакуації населення із зони бойових дій та важливої роботи над доставкою до Києва лідерів іноземних країн, були й проблемні моменти. Зокрема, деякі ЗМІ акцентують на падінні об'ємів вантажних перевезень та погіршенні стану рухомого складу.

Як відомо, в.о голови правління УЗ Камишін став у серпні 2021 року, а вже в березні 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення, очолив "Укрзалізницю" на постійній основі.

До приходу на посаду голови УЗ, Камишін був радником на той момент міністра інфраструктури Кубракова.

Нагадаємо, тепер "Укрзалізницею" керуватиме колишній топ-менеджер Ріната Ахметова. Сайт "Телеграф" розповів, що відомо про Євгена Лященка.