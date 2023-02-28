Отнюдь не сюрприз: почему Камышин ушел с поста главы УЗ

У наблюдательного совета УЗ к Александру Камышину претензий не было

Отставка Александра Камышина с должности главы "Укрзализныци" стала для многих неожиданной. Как оказалось, теперь он возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Официально серьезных вопросов к работе Камышина не возникало, однако, по словам собеседников "Телеграфа", это решение было спланировано давно.

"По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что у компании и впредь все будет хорошо", — написал Камышин 27 февраля в своем Telegram-канале.

По словам двух источников во власти, это решение, действительно, было согласовано с вице-премьером Александром Кубраковым.

"Это его договоренность с Кубраковым, они пришли как одна команда и действуют в такой рамке. Их совместное решение, на которое мы не имеем влияния и можем только принять таким, каково оно есть. У УЗ и вообще у наблюдательного совета к Камышину претензий не было", — говорят собеседники издания.

Впрочем, неожиданность отставки и переход из кресла топ-менеджера УЗ на пока не совсем ясную должность может свидетельствовать в пользу другой версии. Кроме ключевой роли УЗ во время эвакуации населения из зоны боевых действий и важной работы по доставке в Киев лидеров иностранных стран, были и проблемные моменты. В частности, некоторые СМИ акцентируют внимание на падении объемов грузовых перевозок и ухудшении состояния подвижного состава.

Как известно, и.о главы правления УЗ Камышин стал в августе 2021 года, а уже в марте 2022-го, после начала полномасштабного вторжения, возглавил "Укрзалізницю" на постоянной основе.

До вступления в должность главы УЗ, Камышин был советником на тот момент министра инфраструктуры Кубракова.

Напомним, теперь "Укрзализныцей" будет руководить бывший топ-менеджер Рината Ахметова. Сайт "Телеграф" рассказал, что известно о Евгении Лященко.