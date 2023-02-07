В Україні новий голова МВС: Рада проголосувала

"За" проголосував 321 нардеп

Сьогодні, 7 лютого, окрім призначення голови Служби безпеки України, Верховна Рада також голосувала за призначення міністра внутрішніх справ. Ним став Ігор Клименко.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Свої голоси "за" кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра віддав 321 народний обранець. Утрималися від голосування 19 нардепів і ще 19 не голосували.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, голосування по фракціях виглядало так:

СН – 224;

ЄС – 0;

Батьківщина – 18;

Платформа за життя та мир – 18;

За майбутнє – 13;

Голос – 1;

Довіра – 13;

Відновлення України – 17;

Позафракційні – 17.

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор Володимирович Клименко народився 25 жовтня 1972 року у місті Київ. Закінчив Харківський військовий університет, Одеський університет, магістратуру Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

З 2017 по 2023 рік – заступник міністра внутрішніх справ України.

З 2019 по 2023 рік – голова Національної поліції України.

З 18 січня до 7 лютого 2023 року був виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ України.

Зазначимо, що раніше посаду міністра внутрішніх справ обіймав Денис Монастирський. Він і його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович загинули у страшній авіакатастрофі у Броварах 18 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив несподівану заяву щодо можливої відставки міністра оборони України Олексія Резнікова.