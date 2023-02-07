В Україні новий голова МВС: Рада проголосувала
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"За" проголосував 321 нардеп
Сьогодні, 7 лютого, окрім призначення голови Служби безпеки України, Верховна Рада також голосувала за призначення міністра внутрішніх справ. Ним став Ігор Клименко.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Свої голоси "за" кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра віддав 321 народний обранець. Утрималися від голосування 19 нардепів і ще 19 не голосували.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, голосування по фракціях виглядало так:
- СН – 224;
- ЄС – 0;
- Батьківщина – 18;
- Платформа за життя та мир – 18;
- За майбутнє – 13;
- Голос – 1;
- Довіра – 13;
- Відновлення України – 17;
- Позафракційні – 17.
Що відомо про Ігоря Клименка
Ігор Володимирович Клименко народився 25 жовтня 1972 року у місті Київ. Закінчив Харківський військовий університет, Одеський університет, магістратуру Дніпропетровського університету внутрішніх справ.
З 2017 по 2023 рік – заступник міністра внутрішніх справ України.
З 2019 по 2023 рік – голова Національної поліції України.
З 18 січня до 7 лютого 2023 року був виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ України.
Зазначимо, що раніше посаду міністра внутрішніх справ обіймав Денис Монастирський. Він і його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович загинули у страшній авіакатастрофі у Броварах 18 січня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив несподівану заяву щодо можливої відставки міністра оборони України Олексія Резнікова.