Рада позбавила Трухіна мандата: ще одного нардепа відсторонено від засідань

Депутатів в Україні стає дедалі менше

Після звернення нардепів до регламентного комітету Верховної Ради Гео Лероса було позбавлено можливості брати участь у роботі парламенту до кінця засідання. "За" віддали свої голоси депутати від Слуги народу, ОПЗЖ, Довіри, За майбутнє, Відновлення України та Батьківщини.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, оприлюднюючи відповідні фото.

При цьому після заяви Олександра Трухіна про складання мандата Рада підтримала припинення його повноважень.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

"Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна. ЗА — 288", — пише Железняк.

Зазначається, що оскільки ВР зараз працює в режимі безперервного засідання, то Лероса позбавлено участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану і відповідно зміну спецрежиму роботи парламенту під час війни.

"Тобто, напевно, на півроку", — говорить Железняк.

Нагадаємо, що ймовірним приводом для усунення Лероса стало те, що народний обранець нібито допустив образливі висловлювання на адресу СБУ та глави Офісу президента України Андрія Єрмака на засіданні 7 лютого.

Раніше ми писали про те, що народні депутати України Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяву на складання мандатів.

Також ми повідомляли, що скандальний нардеп колишньої ОПЗЖ Олег Волошин склав мандат.