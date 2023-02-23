Рада лишила Трухина мандата: еще один нардеп отстранен от заседаний

Депутатов в Украине становится все меньше

После обращения нардепов к регламентному комитету Верховной Рады Гео Лерос был лишен возможности участвовать в работе парламента до конца заседания. "За" отдали свои голоса депутаты от Слуги народа, ОПЗЖ, Доверия, За будущее, Восстановления Украины и Родины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, публикуя соответствующие фото.

При этом, после заявления Александра Трухина о сложении мандата, Рада поддержала прекращение его полномочий.

Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк.

"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. ЗА — 288", — пишет Железняк.

Отмечается, что поскольку ВР сейчас работает в режиме непрерывного заседания, то Лерос лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращение военного положения и соответственно смену спецрежима работы парламента во время войны.

"То есть на скорей всего на полгода", — говорит Железняк.

Напомним, что вероятным поводом для отстранения Лероса послужило то, что народный избранник якобы допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на заседании 7 февраля.

Ранее мы писали о том, что народные депутаты Украины Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявление на сложение мандатов.

Также мы сообщали о том, что скандальный нардеп бывшей ОПЗЖ Олег Волошин сложил мандат.