Рада лишила Трухина мандата: еще один нардеп отстранен от заседаний
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Депутатов в Украине становится все меньше
После обращения нардепов к регламентному комитету Верховной Рады Гео Лерос был лишен возможности участвовать в работе парламента до конца заседания. "За" отдали свои голоса депутаты от Слуги народа, ОПЗЖ, Доверия, За будущее, Восстановления Украины и Родины.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, публикуя соответствующие фото.
При этом, после заявления Александра Трухина о сложении мандата, Рада поддержала прекращение его полномочий.
Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк.
"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. ЗА — 288", — пишет Железняк.
Отмечается, что поскольку ВР сейчас работает в режиме непрерывного заседания, то Лерос лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращение военного положения и соответственно смену спецрежима работы парламента во время войны.
"То есть на скорей всего на полгода", — говорит Железняк.
Напомним, что вероятным поводом для отстранения Лероса послужило то, что народный избранник якобы допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на заседании 7 февраля.
Ранее мы писали о том, что народные депутаты Украины Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявление на сложение мандатов.
Также мы сообщали о том, что скандальный нардеп бывшей ОПЗЖ Олег Волошин сложил мандат.