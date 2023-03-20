Шмыгаль просит Раду назначить трех новых министров: названы фамилии

Новые должности могут получить Камышин, Лисовой и Федоров

После увольнения Шкарлета, Федорова и Рябкина в Верховную Раду поступили представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении трех министров.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Информация, которую сообщал "Телеграф", ссылаясь на нардепа Гончаренко, подтвердилась — уволенного предыдущим решением парламента Михаила Федорова предлагается назначить вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации.

Вместо Шкарлета на должность министра образования и науки предлагается кандидатура Оксена Лисового.

На должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности представлен Александр Камышин.

Напомним, что уволенного 20 марта Павла Рябикина, по информации Гончаренко, рассматривают на должность посла Украины в КНР.

Ранее мы писали, что 15 марта президент Владимир Зеленский уволил глав трех областных военных администраций. Среди них был и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, который, к слову, прокомментировал "Телеграфу" слухи о своем новом назначении на должность посла Украины в Казахстан.

Также мы сообщали почему Камышин ушел с поста главы УЗ.