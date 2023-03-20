Рада проголосовала за увольнение трех украинских министров

Кадровые перестановки в Украине продолжаются

После информации о том, что Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в ближайшие дни он напишет заявление об уходе Верховная Рада поддержала его отставку. Кроме того, своих должностей лишились еще два министра.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Решение об увольнении Шкарлета поддержали 295 нардепов.

Также в ВР поддержали увольнение министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.

При этом, по информации политика, второго рассматривают на должность посла Украины в КНР, а первого, предварительно, могут назначить на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

"Его кандидатуру (Федорова — Ред.) на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании", — говорит нардеп.

Сергей Шкарлет — история

Шкарлет на должности министра образования находится с июня 2020 года, однако сразу же после назначения он попал в скандал с плагиатом. Кроме того, еще до его назначения в Киеве прошла волна протестов против этого. Позже, со второй попытки он все-таки стал министром образования Украины.

Увольнения Шкарлета неоднократно требовали органы студенческого самоуправления. Среди причин требования студенты назвали отказ МОН признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии. Также они вспоминали застройку территории НАУ, нарушение вопроса уменьшения важности ВНО при поступлении и неэффективную работу по повышению академической стипендии.

Напомним, ранее мы писали, что что 15 марта президент Владимир Зеленский уволил глав трех областных военных администраций.

Также мы сообщали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал "Телеграфу" слухи о своем новом назначении на должность посла Украины в Казахстан.