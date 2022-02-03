В Кабмине придумали, как разрешить скандал с выборами президента "Могилянки"

Приказ МОН о новых выборах пообещали отменить.

Скандал с выборами президента Киево-Могилянской академии набирает оборотов, а потому вмешаться в дело пришлось даже премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

О результатах переговоров с представителями КМА, Минобразования и Верховной Рады он сообщил у себя в телеграм-канале.

Шмыгаль сообщил, что Кабмин не намерен вмешиваться в избирательный процесс учебного заведения, а потому Минобразования отменит приказ о перевыборах его президента.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению о создании рабочей группы под руководством почетного президента академии Вячеслава Брюховецкого, которая найдет выход из сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, причиной скандала стало то, что в ходе выборов президента были зафиксированы нарушения, среди которых и похищение урны с бюллетенями.

Позже ее нашли на соседней улице, а голоса в ней пересчитали. По итогу с 52,8% голосов победил бывший министр образования и науки Сергей Квит.

В Минобразования заявили, что не могут признать такие результаты и назначили новые выборы на 27 апреля. После этого студенты объявили бессрочную забастовку, на что обратил внимание спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который обратился к МВД и генпрокурору.