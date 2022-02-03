У Кабміні придумали, як вирішити скандал із виборами президента "Могилянки"

Наказ МОН про нові вибори пообіцяли скасувати.

Скандал із виборами президента Києво-Могилянської академії набирає обертів, а тому втрутитися у справу довелося навіть прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

Про результати переговорів із представниками КМА, Міносвіти та Верховної Ради він повідомив у себе у телеграм-каналі.

Шмигаль повідомив, що Кабмін не має наміру втручатися у виборчий процес навчального закладу, а тому Міносвіти скасує наказ про перевибори його президента.

У ході переговорів сторони дійшли згоди про створення робочої групи під керівництвом почесного президента академії В’ячеслава Брюховецького, яка знайде вихід із ситуації.

Як повідомлялося раніше, причиною скандалу стало те, що в ході виборів президента було зафіксовано порушення, серед яких і викрадення урни з бюлетенями.

Пізніше її знайшли на сусідній вулиці, а голоси у ній перерахували. За підсумком із 52,8% голосів переміг колишній міністр освіти та науки Сергій Квіт.

У Міносвіти заявили, що не можуть визнати таких результатів та призначили нові вибори на 27 квітня. Після цього студенти оголосили безстроковий страйк, на що звернув увагу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який звернувся до МВС та генпрокурора.