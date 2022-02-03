Рус

Скандал з виборами у Могилянці: з’явилося відео із викраденням бюлетенів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Студенти КМА оголосили страйк через невизнання виборів Новина оновлена 03 лютого 2022, 16:22
Студенти КМА оголосили страйк через невизнання виборів

Викрадачів урни для голосування було шестеро і їм ніхто не зміг завадити.

Скандал довкола виборів президента у Києво-Могилянській академії набирає обертів — у мережу потрапили відео з камер спостереження дільниці у культурно-мистецькому центрі, на яких помітно, що невідомі безперешкодно поливають бюлетені невідомою речовиною, а потім крадуть урну для голосування та виносять її з корпусу.

Кадри з’явилися у Telegram-каналі "Вибори президента КМА", передає "Телеграф".

Судячи з опублікованого відео, у дільцю в КМЦ проникли шестеро осіб. Один з них спокійно взяв скриньку для голосування та пішов, а інший за цей час підійшов до ще однієї урни та щось туди вилив. Студенти припускають, що то була зеленка, яку пізніше побачили на бюлетенях.

Цікавим є той факт, що невідомим особам ніхто не чинив опору. До них не підходили ні спостерігачі, ні члени комісії. На відео помітно, як один з присутніх на дільниці намагається зняти молодиків на відео. Однак чи вдалося йому це — питання відкрите.

Додамо, що пізніше урну з бюлетенями таки вдалося знайти на сусідній вулиці й голоси у ній перерахували. За підсумками виборів з результатом у 52,8% переміг колишній міністр освіти та науки Сергій Квіт.

Однак, у Міністерстві освіти та науки заявили, що ці вибори визнаються недійсними через численні порушення й додали, що нові відбудуться 27 квітня. Після цієї заяви студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк з вимогою визнати вибори такими, що відбулися, в Сергія Квіта призначити президентом Академії. Ще одна вимога страйкому Могилянки — відставка чинного глави МОН Сергія Шкарлета.

Теги:
#Скандал #Президент #Вибори #Києво-Могилянська академія #Сергій Квіт #Сергій Шкарлет
Сергій Кузьміних
Україна
"Слугу народу" оголосили у розшук у справі про хабар: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Кузьміних
"Слугу народу" оголосили у розшук у справі про хабар: подробиці
Дата публікації
Категорія
Вибух, що трапився на 2-му поверсі, зачепив квартири до 4-го
Постраждали десятки квартир, людей годує польова кухня – що відбувається на місці вибуху у Кропивницькому (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам
Росіяни стягнули ближче до України ракети: оприлюднено нові фото з супутника
Дата публікації
Категорія
Теплі куртки стануть у нагоді
На Україну чекають сильні морози та весняне тепло: синоптики назвали дати
Дата публікації
Категорія
Ударний середньовисотний БПЛА Bayraktar
Україна вирішила будувати завод "Байрактарів", а Туреччина м’яко "послала" Росію