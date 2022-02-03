Скандал с выборами в Могилянке: появилось видео с похищением бюллетеней

Похитителей урны для голосования было шестеро и им никто не смог помешать.

Скандал вокруг выборов президента в Киево-Могилянской академии набирает обороты — в сеть попали видео с камер наблюдения участка в культурно-художественном центре, на которых заметно, что неизвестные беспрепятственно поливают бюллетени неизвестным веществом, а затем воруют урну для голосования и выносят ее.

Кадры появились в Telegram-канале "Выборы президента КМА", передает "Телеграф".

Судя по опубликованному видео, в участок в КХЦ проникли шесть человек. Один из них спокойно взял ящик для голосования и ушел, а другой за это время подошел к еще одной урне и что-то туда вылил. Студенты предполагают, что это была зеленка, которую позже увидели на бюллетенях.

Интересен тот факт, что неизвестным лицам никто не оказывал сопротивления. К ним не подходили ни наблюдатели, ни члены комиссии. На видео заметно, как один из присутствующих на участке пытается снять происходящее на видео. Однако удалось ли ему этот — вопрос открытый.

Добавим, что позже урну с бюллетенями удалось найти на соседней улице и голоса в ней пересчитали.

По итогам выборов с результатом в 52,8% победил бывший министр образования и науки Сергей Квит.

Однако в Министерстве образования и науки заявили, что эти выборы признаются недействительными из-за многочисленных нарушений и добавили, что новые состоятся 27 апреля. После этого заявления студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку с требованием признать выборы состоявшимися, а Сергея Квита назначить президентом Академии. Еще одно требование страйкома Могилянки – отставка действующего главы МОН Сергея Шкарлета.