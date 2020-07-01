В центре Киева протестуют против назначения Шкарлета

По Кабмином и Офисом президента прошла акция протеста против назначения Сергея Шкарлета и.о. министра образования.

В Правительственном квартале под Кабмином прошел митинг против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом сообщает корреспондент hromadske с места событий.

Как сообщается, в митинге участвуют около ста человек. Акцию протеста сначала устроили под зданием правительства, после чего митингующие отправились на Банковую под Офис президента.

Участники акции протеста кричат "Шкарлет – черт" и "Шкарлет – вон!"

В митинге также принимает участие ученый Антон Сененко. Как известно, к нему приходил недавно куратор из СБУ, так как он был и на прошлом митинге против Шкарлета.

По словам Сененко, сотрудники Службы безопасности его попросили сообщать о других протестах.

Отмечается, что митингующие пришли под Офис президента и требовали встречи с Зеленским. Правоохранители их дальше не пустили, после чего люди устроили сидячий протест и требовали сделать коридор.

У Києві відбувається акція проти призначення ексрегіонала Сергія Шкарлета тимчасовим очільником Міністерства освіти і науки pic.twitter.com/ULIYETi3lt — hromadske (@HromadskeUA) June 30, 2020

В результате, коридор все же сделали и участники передали президенту свои плакаты.

Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки, несмотря на то что профильный комитет Рады не поддерживал это решение.

Сергея Шкарлета обвиняют в плагиате и в связях с бывшим Кабмином Николая Азарова.