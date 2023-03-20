Рада проголосувала за звільнення трьох українських міністрів

Після інформації про те, що Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет найближчими днями він напише заяву про звільнення , Верховна Рада підтримала відставку. Крім того, своїх посад позбулися ще два міністри.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рішення про звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепів.

Також у ВР підтримали звільнення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра зі стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

При цьому, за інформацією політика, другого розглядають на посаду посла України в КНР, а першого, попередньо, можуть призначити на посаду віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.

"Його кандидатуру (Федорова – Ред.) на нову посаду внесуть до Ради на найближчому засіданні", – каже нардеп.

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