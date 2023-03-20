Не можна залишати місце для корупції в Міноборони — наш обов'язок не скандалити, а змінювати, – Олег Свірко

Голосування за членів дорадчого антикорупційного органу 21 березня стане шансом змінити ситуацію з закупівлями

Міністерство оборони потрапило в гучний скандал із закупівлями, відтоді на паузу поставили десятки контрактів і почали формування громадського антикорупційного дорадчого органу. Після 2014 року справа із прозорістю закупівель не була доведена до кінця, тож 21 березня під час всеукраїнського відбору членів дорадчого органу кожен може змінити ситуацію. Про це в ефірі Радіо НВ розповів Олег Свірко, громадський діяч і волонтер.

"У 2014 році ми повернулися з окопів, де гинули хлопців — в нас не було жодних компромісів в Міністерстві оборони. Втім, справа не була доведена до кінця, бо в якийсь момент нам сказали "ви мислите надто радикально". Хоча за пів року в тендерному комітеті вдалося зекономити понад 100 мільйонів доларів на закупівлях. Це було в ручному режимі, а треба було змінювати системно. Зараз ситуація кардинально інша: під загрозою існування нашої країни і народу. Тому ми маємо бути конструктивними і знаходити механізми для змін в системі. Доступ до державної таємниці для дорадчого органу, який відстояла Дана Ярова, дасть справжні важелі впливу і змінить ситуацію", — поділився Свірко.

Також волонтер додав, що кожен громадянин України може обрати людей, які будуть впливати на Міноборони з досить великими можливостями. Голосування за членів дорадчого антикорупційного органу 21 березня — стане шансом змінити ситуацію. Воно проходитиме з 8:00 до 20:00 на платформі НАЗК. Будуть представлені 29 кандидатів, з яких потрібно обрати 15. Деталі можна знайти на сторінці Дани Ярової.

"Наша функція в дорадчому органі: знайти справу, з'ясувати і проаналізувати підстави, чи є корупція, передати правоохоронним органам, внести зміни, вимагати їх впровадження. В нас нема мети підіймати скандали — ми маємо в час війни згуртуватися. Не можна розхитувати човна і не можна залишати місце для корупції в час, коли хлопці гинуть" — підсумував Олег Свірко.