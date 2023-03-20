Нельзя оставлять место для коррупции в Минобороны — наша обязанность не скандалить, а менять, – Олег Свирко

Голосование за членов совещательного антикоррупционного органа 21 марта станет шансом изменить ситуацию с закупками

Министерство обороны попало в громкий скандал с закупками, с тех пор на паузу поставили десятки контрактов и начали формирование общественного антикоррупционного совещательного органа. После 2014 года дело с прозрачностью закупок не было доведено до конца, так что 21 марта во время всеукраинского отбора членов совещательного органа каждый может изменить ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ рассказал Олег Свирко, общественный деятель и волонтер.

"В 2014 году мы вернулись из окопов, где погибали ребят — у нас не было никаких компромиссов в Министерстве обороны. Впрочем, дело не было доведено до конца, потому что в какой-то момент нам сказали "вы мыслите слишком радикально". Хотя за полгода тендерному комитету удалось сэкономить более 100 миллионов долларов на закупках, это было в ручном режиме, а нужно было менять системно, сейчас ситуация кардинально другая: под угрозой существования нашей страны и народа, поэтому мы должны быть конструктивными и находить механизмы для изменений в системе. Доступ к государственной тайне для совещательного органа, который отстояла Дана Яровая, даст настоящие рычаги влияния и изменит ситуацию», — поделился Свирко.

Также волонтер добавил, что каждый гражданин Украины может выбрать людей, которые будут влиять на Минобороны с достаточно большими возможностями. Голосование за членов совещательного антикоррупционного органа 21 марта станет шансом изменить ситуацию. Оно будет проходить с 8:00 до 20:00 на платформе НАПК. Будут представлены 29 кандидатов, из которых нужно выбрать 15. Подробности можно найти на странице Даны Яровой.

"Наша функция в совещательном органе: найти дело, выяснить и проанализировать основания, есть ли коррупция, передать правоохранительным органам, внести изменения, требовать их внедрения. У нас нет цели поднимать скандалы — мы должны во время войны сплотиться. Нельзя расшатывать лодку и нельзя оставлять место для коррупции в то время, когда ребята гибнут», — подытожил Олег Свирко.