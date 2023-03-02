Міноборони досі не розпочало пошиття літньої військової форми — Дана Ярова про "недопоставки" і зірвані контракти міністерства

Бійців знову забезпечують волонтери

Міністерство оборони не справляється із забезпеченням українських воїнів, і за рік повномасштабного вторгнення вони досі не вирішило цю проблему. Про це в ефірі 5 каналу розповіла волонтерка Дана Ярова.

"Ще в січні я призупинила пошиття зимової військової форми на своєму виробництві і розпочала виготовляти літню, частину якої ми вже навіть відвантажили. А що робить Міноборони в цьому напрямку? Нічого. Після скандалу з яйцями 10 лютого міністерство нічого не контрактувало. Щоб забезпечити всіх бійців потрібно 2 місяці активного виробництва. До травня міністерство вже не встигло, навіть якщо контракт буде підписано сьогодні-завтра", — ділиться Дана.

Також Ярова додала, що ми стаємо на ті самі граблі, що у 2014 році. Адже в Міністерства феноменальна дебіторська заборгованість: "недопоставки" та зірвані контракти.

"За рік широкомасштабної війни я знову шию військову форму, а не дитячий одяг. Чому нескінченні запити військових на докомплектування? Чому жодна волонтерська організація не згорнула свою діяльність? Якщо не буде вирішено цих питань, прийдеться виходити із публічною заявою", — підсумувала Дана Ярова.