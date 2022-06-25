Із забезпеченням армії у нас не те що біда, у нас провал – волонтер

Українська легка промисловість фізично не в змозі закрити потреби ЗСУ в обмундируванні, каже волонтер

Через чотири місяці широкомасштабного російського вторгнення в Україну ситуація із забезпеченням українських солдат перебуває у вкрай поганому стані і якщо вже зараз не почати робити потрібні кроки,, в перспективі краще не стане.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла волонтерка Дана Ярова.

" Із забезпеченням у нас не те що біда, у нас провал. Я такого не пам’ятаю у 2014 році, тому що, по-перше, бійців було менше, по-друге, уся індустрія працювала", — сказала вона.

Як приклад, волонтер навела ситуацію з літньою формою.

"За контрактом, укладеним Міністерством оборони ще у квітні, вони лише півтора тижні тому отримали комплект літньої форми на випробування. Тому літню форму ми отримаємо наступного сезону. Що буде з зимовою амуніцією — мені навіть страшно уявити", — сказала Дана Ярова.

У цьому контексті вона констатувала, що в Україні є великі проблеми з легкою промисловістю: фізично немає виробництв.

"Наприклад одне моє (виробництво — ред.) у Чернігові знищене, швачки поїхали до Європи. У Польщі швачка отримує 10 євро за годину, у Німеччині від 15 євро", — розповіла волонтер.

Вона зазначила, що вся галузь легкої промисловості України взяла замовлення всього на 200 тисяч зимових курток для ЗСУ, і це враховуючи ту кількість вже мобілізованих та кількість, яка ще буде призвана до армії в майбутньому.

У цьому контексті вона закликала Міноборони України "ворушитися", адже силами волонтерів закрити потреби ЗСУ щодо забезпечення цієї зими не вийде.