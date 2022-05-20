"Почувався погано, якби не приїхав" — історія ірландця, який займається волонтерством в Одесі

Іноземець приїхав до Одеси, щоб допомагати людям та стати волонтером.

Ірландець приїхав до України та працює волонтером в Одесі, допомагаючи українцям. Своєю історією чоловік поділився з "Телеграфом". Він розповів, що вже місяць як займається волонтерством.

"У мене була можливість допомогти грошима, а також був вільний час. Я приїхав сюди, щоб бути волонтером та допомогти людям", — розповідає іноземець.

Він не шкодує, що приїхав до України і він упевнений, що у війні Україна переможе.

Вдома в нього залишилися батьки, брати та сестри. Він планує ще пробути в Україні кілька місяців.

"Я радий, що можу хоч трохи допомогти. Я б почував себе погано, якби не приїхав", — додав ірландець.

Ще одну історію волонтера, моделі з Білорусі Євгенії Тюльонєвої, яка втекла від режиму диктатора Лукашенка, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Також волонтер із Одеси Олена Назарова розповіла, як усі бажаючі можуть допомогти нашим захисникам на передовій.

Нагадаємо, що "Телеграф" поспілкувався з волонтером та депутатом облради Одеси Валерієм Ославським, який вважає, що для росії Одеса це ключове місто і вони намагатимуться відрізати його від моря.