"Перемога України – шанс для Білорусі": історія моделі, яка втекла від режиму Лукашенка та стала волонтером в Одесі

Дівчина втекла від режиму Лукашенка та вірить, що після перемоги в Україні настануть зміни у Білорусі.

Відома білоруська модель та віце-міс світу plus size у 2017 році Євгенія Тюлєнєва працює волонтером в Одесі та допомагає українцям.

Своєю історією дівчина поділилася з "Телеграфом". Вона розповіла, що була змушена залишити Білорусь та переїхати до України.

"У мене були переслідування за пости в соцмережах у Білорусі і я повинна була швидко кудись виїхати. Україна — це найприємніше і найбезпечніше місце", — розповідає Євгенія.

Дівчина вважає, що через росію в Білорусі не вдалося провести чесні вибори і поки там режим диктатора Лукашенка вона не зможе повернутися додому.

Євгенії сподобалася Україна і вона вирішила залишитися в Одесі. Наразі вона працює у волонтерському центрі та вірить, що перемога в Україні принесе зміни Білорусі.

"Я думаю, що перемога України — це буде шанс для Білорусі, ще один, який ми, на жаль, опустили у 2020 році. Ми білоруси, нас тут багато в Україні, розраховуємо, що за перемогою України будуть зміни в Білорусі", — вважає Євгенія.

Після перемоги дівчина мріє інвестувати у нерухомість в Одесі та приймати туристів.

Відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що раніше в інтерв’ю "Телеграфу", волонтер Олена Назарова розповіла, як працює організація "Волонтерський рух Одеси" і як усі бажаючі можуть допомогти нашим захисникам на передовій.

Також депутат облради Одеси Валерій Ославський вважає, що для росії Одеса це ключове місто і вони намагатимуться відрізати його від моря.