"Росіяни живуть під куполом": волонтер Одеси про те, хто винний у війні

Як працюють волонтери в Одесі і чого найбільше потребують наші бійці.

Одеса та область залишаються під прицілом російських військ. Майже щодня регіон зазнає ракетної атаки. Так, 16 травня російські військові завдали ракетного удару по мосту через Білгород-Дністровський лиман.

Водночас місто продовжує жити та чинити опір російським окупантам. В Одесі працює гуманітарний волонтерський центр допомоги переселенцям та незахищеним верствам населення. Одесити продовжують також допомагати військовим.

Організація "Волонтерський рух Одеси" збирає усі необхідні речі для наших бійців. Допомога призначається військовим першої лінії оборони. Базується центр у приміщенні школи №90, сюди може принести допомогу кожен небайдужий громадянин.

Побував у центрі і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Йому вдалося поспілкуватися із волонтеркою Оленою Назаровою, яка працює зі збором медикаментів для військових.

Вона розповіла, що найбільше наші захисники потребують таких ліків, як протизастудні засоби, різні мазі, спреї для носа, очні краплі. Усі бажаючі можуть допомогти центру – реквізити є на сайті Volonterrukh.com.ua.

Також жінка розповіла, що мріє про спокійне та мирне життя, про зустріч із рідними та близькими. А також вважає, що у війні, окрім путіна, винні й звичайні росіяни.

"Росіяни ізольовані, винні всі. Однозначно винен путін. Вони (росіяни — ред.) живуть під куполом і не мають можливості поглянути за цей купол. Здібності мислити та аналізувати у них обмежені цим куполом, який ним організувала влада", — поділилася Олена своїми думками.

Нагадаємо, волонтер і депутат облради Одеси Валерій Ославський вважає, що для росії Одеса це ключове місто і вони намагатимуться відрізати його від моря.