"Россияне живут под куполом": волонтер Одессы о том, кто виноват в войне

Как работают волонтеры в Одессе и в чем больше всего нуждаются наши бойцы.

Одесса и область остаются под прицелом российских войск. Почти каждый день регион подвергается ракетной атаке. Так, 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман.

В то же время город продолжает жить и сопротивляться российским оккупантам. В Одессе работает гуманитарный волонтерский центр помощи переселенцам и незащищенным слоям населения. Одесситы продолжают также помогать военным.

Организация "Волонтерський рух Одеси" собирает все необходимые вещи для наших бойцов. Помощь предназначается военным первой линии обороны. Базируется центр в помещении школы №90, сюда может принести свою помощь каждый неравнодушный гражданин.

Побывал в центре и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось пообщаться с волонтером Еленой Назаровой, которая работает со сбором медикаментов для военных.

Она рассказала, что больше всего наши защитники нуждаются в таких лекарствах, как противопростудные средства, различные мази, спреи для носа, глазные капли. Все желающие могут помочь центру — реквизиты есть на сайте Volonterrukh.com.ua.

Также женщина рассказала, что мечтает о спокойной и мирной жизни, о встрече с родными и близкими. А также считает, что в войне, кроме путина, виноваты и обычные россияне.

"Россияне изолированные, виновны все. Однозначно виноват путин. Они (россияне — ред.) живут под куполом и не имеют возможности взглянуть за этот купол. Способности мыслить и анализировать у них ограничены этим куполом, который им организовала власть", — поделилась Елена своими мыслями.

Напомним, волонтер и депутат облсовета Одессы Валерий Ославский считает, что для россии Одесса это ключевой город и они будут пытаться отрезать его от моря.