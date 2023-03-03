Удесятеро дорожче: Міноборони знову звинуватили у закупівлях за космічними цінами

Втрати держбюджету через закупівлі за завищеними цінами можуть становити приблизно 700 тисяч доларів

Після гучного скандалу із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, Міністерство оборони України знову опинилося в центрі обговорень. Цього разу через можливі закупівлі армійських фляг за космічними цінами.

Як повідомляє видання "Главком", втрати державного бюджету внаслідок закупівель фляг за завищеною вдесятеро ціною можуть становити приблизно 700 тисяч доларів. Столична компанія поставила Міністерству фляги за ціною 7,9 доларів за штуку, тоді як їхня реальна ціна — 0,59 долара за штуку.

Згідно з комерційним рахунком від 3 червня 2022 року, в рамках контракту Міністерства оборони київська компанія замовила понад 30 тисяч армійських фляг із написами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу". Загальна їхня вартість склала 238,1 тисячі доларів.

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Також у матеріалі зазначається, що влітку минулого року на закарпатську митницю прибули 23 тис. штук чохлів для пластикової фляги загальною вартістю 203,9 тисяч доларів. Відправником цього вантажу вказано бельгійську реєстрацію Liege Cargo Agency Selys.

Слідство встановило, що компанія ТОВ "Пролог Сервіс" загалом замовила близько 100 тисяч штук армійських фляг. При цьому їх реальна ціна в рази нижча за ту, що зазначена в митній документації – $0,59 проти $7,9. Вартість 0,59 дол. стала відома слідству під час оперативних заходів.

"Таким чином, отримані попередні дані дозволяють припустити можливі корупційні прояви з боку представників "Пролог Сервіс" та зацікавлених посадових осіб Міноборони, які здійснюють державні закупівлі. Йдеться про можливе завищення вартості продукції, що імпортується, використовуючи при цьому іноземні компанії так звані "прокладки" з метою зміни та підготовки фіктивного пакету документів, який проходить на території Нідерландів щодо вартості", – повідомляється в матеріалах перевірки, які потрапили у розпорядження видання "Главком".

Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування ще влітку 2022 року. Йдеться про укладення договорів про закупівлю фляг, котелків та чохлів для українських військових за спрощеною процедурою без застосування електронної системи закупівель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року співробітники Держбюро розслідувань затримали підприємців, які продавали Міністерству оборони України "золоті" яйця по 17 гривень за штуку.