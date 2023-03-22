Скандалы с медкомиссиями в военкоматах прекратятся? Залужный и Резников обнадежили

Систему военно-врачебных комиссий реформируют через цифровизацию сервисов

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. При такой длительности и масштабах нередко система дает сбои, где проявляются коррупционные скандалы или просто ситуации, которые приносят нашим гражданам неудобства. Конец этому, по крайней мере в сфере в военно-врачебных комиссий решили положить в Минобороны. А начало реформ уже подтвердили главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Об этом пишет заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook,по итогам встречи руководства парламента и лидеров фракций с руководителями сектора безопасности и обороны.

"Я общалась во время поездок в реабилитационные центры с военными, которые проходят восстановление после тяжелых ранений. Поэтому просто не могла не спросить об огромных трудностях по прохождению ВВК, с которыми они сталкиваются. Эта проблема не то, что актуальна, а уж критическая!", — говорит Кондратюк.

Однако, по словам Кондратюк, она получила заверения от Министра обороны Алексея Резникова и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что систему военно-врачебных комиссий реформируют через цифровизацию сервисов. Также это позже подтвердил и новоназначенный Вице-премьер Михаил Федоров.

"В частности, уже закуплено 1500 ноутбуков для врачебных служб и происходит тестирование соответствующего программного обеспечения. Это должно снизить коррупционную составляющую, снять очереди и пробить, наконец, ту бюрократическую стену ВВК для наших военных, заслуживающих абсолютного уважения, достойного отношения, быстрых и качественных государственных услуг", — говорит она.

Стоит отметить, что только за последнее время произошло массу скандалов с ВВК. Можно вспомнить, например, как во Львове раненые военные были вынуждены страдать в огромных очередях. В очередях к врачам стояли сотни бойцов, кто-то с ампутированными конечностями, а условия для ожидания были совершенно не пригодные – лифт не работал, а санузел не предназначен для нужд раненых. Или, например, ситуация, обсуждаемая в СМИ с мобилизацией непригодных к службе. Также обсуждалась и проблема взяток.

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны снова обвинили в закупках по космическим ценам.