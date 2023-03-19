"Алло, я под Бахмутом": бойца ВСУ вызвали в военкомат прямо из окопа (видео)

Одних украинцев видео позабавило, а других расстроило

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации, во время которых наших граждан могут вызывать в военкоматы с целью уточнения данных или призыва. Однако, по всей видимости, ввиду большой загруженности иногда с этим могут произойти конфузные ситуации.

В одну из таких попал наш защитник и поделился с ней в сети.

На видео утверждается, что воину, который прямо сейчас воюет на передовой в самой горячей точке фронта — Бахмуте, позвонили представители военкомата и попросили явится к ним. На опубликованных кадрах можно увидеть, как, сидящий в окопе боец, попытался доходчиво объяснить, что он сейчас занят.

"Я тут под Бахмутом *****", — говорит воин.

В комментариях к видео многие граждане отметили, что ситуация была бы веселой, если бы не была реально грустной, а также некоторые добавили, что это далеко не единичный случай.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудникам одесского военкомата повесили нагрудные камеры "чтобы не таскали людей за ноги".

Также мы сообщали, могут ли граждан Украины мобилизовать в телефонном режиме.