Повестки на улице могут вручить не всем: юрист объяснил нюансы

Не все люди в форме имеют право на вручение повестки в военкомат

После начала российского полномасштабного вторжения в Украине началась всеобщая мобилизация, во время которой множеству украинцев пришли повестки. Однако части мужчин вручить ее не могут.

Как рассказал юрист Илья Шипко, представители территориального центра комплектации (бывшие военкоматы) перед вручением повестки должны установить личность человека.

Если окажется, что он не попадает под мобилизационные критерии, то и повестку ему вручить не смогут. Например, если окажется, что мужчине уже выполнилось 60 лет, то он уже не является военнообязанным.

Также повестку нельзя вручить, если личность человека не была установлена, поскольку она должна вручаться конкретному военнообязанному. Она должна быть обязательно заполнена и содержать необходимые реквизиты, подпись военного комиссара и быть заверенной печатью.

Юрист отметил, что законодательство не запрещает вручать повестки на улице, однако подчеркнул, что не каждый человек в форме является представителем военкомата. Сотрудник ТЦК при вручении должен обязательно представиться и в случе необходимости предъявить свое удостоверение, а его данные можно записать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях можно отказаться от повестки, а также как это правильно сделать.