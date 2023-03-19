Повістку на вулиці можуть вручити не всім: юрист пояснив нюанси

Не всі люди у формі мають право на вручення повістки у військкомат

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україні розпочалася загальна мобілізація, під час якої безлічі українців прийшли повістки. Проте частини чоловіків її вручити не можуть.

Як розповів юрист Ілля Шипко, представники територіального центру комплектації (колишні військкомати) перед врученням повістки мають встановити особу людини.

Якщо виявиться, що він не підпадає під мобілізаційні критерії, то і повістку йому вручити не зможуть. Наприклад, якщо виявиться, що чоловікові вже виповнилося 60 років, то він уже не є військовозобов’язаним.

Також повістку не можна вручити, якщо особу людини не було встановлено, оскільки вона повинна вручатися конкретному військовозобов’язаному. Вона повинна бути обов’язково заповненою і містити необхідні реквізити, підпис військового комісара та бути завіреною печаткою.

Юрист зазначив, що законодавство не забороняє вручати повістки на вулиці, проте наголосив, що не кожна людина у формі є представником військкомату. Співробітник ТЦК при врученні повинен обов’язково представитися і у разі потреби пред’явити своє посвідчення, а його дані можна записати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках можна відмовитися від повістки, а також як це правильно зробити.