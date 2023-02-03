Нерабочий лифт и туалет формата "дырка в полу": как раненые военные вынуждены страдать в очередях на ВВК

"Телеграф" пообщался с военнослужащим Мирославом Отковичем, поднявшим наболевшую проблему

Посещение клиники амбулаторно-поликлинической помощи Министерства обороны Украины во Львове произвело неизгладимое впечатление на военнослужащего Мирослава Отковича. В очереди к врачам – сотни бойцов, кто-то с ампутированными конечностями, а условия для ожидания совершенно не пригодные – лифт не работает, а санузел не предназначен для нужд раненых. Условия в медицинском учреждении и отношение к пациентам привлекли внимание общественности.

"В кабинет, где выдают заключение ВВК, я был 502-м"

28 января бывший журналист Мирослав Откович, который с начала полномасштабного вторжения встал на защиту страны, посетил военно-медицинское учреждение во Львове. Боец недавно перенес оперативное вмешательство и должен был оформить документы, чтобы получить отпуск.

- Во время прохождения службы под Славянском я получил травму мениска левого колена, это распространенная вещь из-за большой нагрузки. Оперировали меня по направлению в гражданском учреждении, но оформить справку для отпуска на восстановление возможно только в военном, – рассказал "Телеграфу" Мирослав Откович. – Именно для этого я и пришел в поликлинику МО. Она начинает работу в 9, но уже к тому времени образуется огромная очередь. Например, в регистратуру я был 60-м, к хирургу – 13-м, а в кабинет, где уже выдают заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) – 502-м! Рядом со мной под дверью оказался мужчина, спросил: "Что, первый день? А я уже сюда хожу 21 день, потому что надо восемь врачей пройти".

Мирослав отмечает, что длительное ожидание вынуждены переносить бойцы с тяжелыми ранениями, в том числе потерявшие на фронте конечности. И сколько оно будет продолжаться спрогнозировать невозможно. Свой случай боец называет "легким".

- Где-то 3,5-4 часа мне понадобилось, чтобы попасть к хирургу, он меня не осматривал, просмотрел документы и заключил, что у меня есть соответствующая травма, — продолжил рассказ военный. – Но до этого, как оказалось, требовалось фото, я его оторвал от какой-то старой справки. А еще копии некоторых документов, если бы не мой сбегавший и сделавший их друг, я был бы вынужден записываться на другой день и проходить все снова. Потом перешел в другую очередь, а там я был, напомню, 502-м. Подумал, что на ее прохождение три дня понадобится. Но, к счастью, в списке были пробелы, потому что не все пришли, и у меня была упрощена процедура, потому что речь шла только о 30-дневном отпуске на восстановление. Мне разрешили отдать свои документы вместе с теми, что как раз несли на подпись. И где-то часок я выждал и получил все обратно.

По словам бойца с учетом того, что речь идет не о предоставлении помощи, а лишь о соблюдении определенных бюрократических формальностей, следует сделать этот процесс более удобным для защитников. И здесь речь идет и о возможности попить воды, и о наличии в достаточном количестве мест для сидения, лифта в рабочем состоянии и соответственно обустроенном туалете. Воспользоваться последним травмированным и раненым пока крайне проблематично, потому что здесь не то что перил нет, но и унитаз "замурован" в пол, да еще и штукатурка на голову сыплется.

Хотя бы минимально изменить ситуацию к лучшему, например, бесплатно делать фото и копии документов для военных, а также открыть два информационно-консультационных центра Мирославу собственными силами обещал в частном разговоре Владимир Книгиницкий — руководитель Военно-медицинского клинического центра Западного региона (в его состав входит упомянутая клиника амбулаторно-клинической помощи – Авт)

– Полковник заверил меня, что у него есть волонтеры, с которыми он все сделает. Но я побывал в поликлинике на следующий день – и ничего не изменилось, – констатировал Мирослав.

"Эта проблема уже назрела, возможно, я стал катализатором"

Именно из-за отсутствия реакции со стороны руководства центра и для привлечения внимания к проблеме прохождения ВВК Мирослав Откович выложил пост в социальных сетях. Он быстро набрал 5 тысяч репостов и сотни комментариев.

- Я предложил оставлять в привате конкретные примеры проблем, с которыми военные сталкиваются в поликлиниках, – продолжает Мирослав. – Пишут о разных случаях в Житомире, Полтаве, Киеве, Ивано-Франковске, но все они имеют тотально общее. Всюду очереди и долгое ожидание, всюду обесценивающее отношение врачей. Это как у меня спросили, чего это я еще с палкой до сих пор, а когда сказал, что прошла только неделя после операции, услышал: "Да у нас после таких через три дня назад на фронт просятся". Здесь есть разница между боевыми медиками, которые на передке, вытаскивают бойцов из "красной" зоны, стабилизируют в "желтой", и теми, кто в погонах в больницах в тылу. Эту систему нужно реформировать – очереди должны быть электронными, а условия в соответствующих медучреждениях – такими, чтобы права бойцов не нарушались и не задевали их достоинство.

Через некоторое время после резонансного поста военного на страницах министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра цифровой трансформации Михаила Федорова были опубликованы похожие по содержанию тексты.

В них сообщалось, что есть планы совместно с двумя министерствами и общественной организацией "минимизировать бюрократию в армии, а именно реформировать процессы военно-врачебной комиссии (ВВК)". Речь идет, в частности, о введении электронного документооборота, автоматизации процессов, надлежащему сервисному обслуживанию раненых, возможности реабилитации рядом с местом жительства, повышению квалификации врачей в вопросах ВВК.

- Определенная связь между моим постом и постами чиновников, думаю, есть, — говорит Мирослав. — Кстати, Ляшко даже использовал такие же слова, как и я, у меня в посте было: "если бы был один — уже проиграл бы этот армейский квест", а у министра — "этот сложный и забюрократизированный квест должен остаться в прошлом". Что касается Федорова, то с ним, как известно, в вопросе трансформации ВВК сотрудничает правозащитник Маси Найем, который в результате тяжелого ранения потерял на фронте глаз. То есть эта проблема уже назрела, возможно, в этом случае я стал катализатором, потому что последовали депутатские, информационные запросы после моего поста. Понимаете, люди, стоящие в той поликлинике в очереди, простые воины, они не знают, как отстаивать свои права, не понимают, что можно подсветить проблему и она выплывет наверх и станет актуальной.

Сам Маси Найем также репостнул пост Мирослава с указанием, что над вопросом изменений в работе ВВК после декабрьской встречи в Минцифры работает межправительственная группа, но история бойца "о том, что так не должно быть, необходимо уважение к раненым военным".

Уже на следующий день правозащитник добавил, что процесс усовершенствования работы комиссий запущен официально, в свою очередь вместе с коллегой Любовь Галан создали общественную организацию, эксперты которой параллельно с реформой ВВК будут "работать над инструментами, которые помогут военным знать свои правовые возможности и пользоваться ими уже сейчас".

- Я не хотел делать на этой истории хайп, даже не писал жалобу о нарушении своих прав, но я хочу, чтобы изменилась система, подход к военнослужащим, – отмечает Мирослав. – Эту клинику амбулаторно-клинической помощи, о которой я писал, посетил также региональный представитель Офиса омбудсмена, и факты нарушения прав военнослужащих нашли подтверждение. Это реальное основание конструктивно подойти к организации медицинского и административного обслуживания в учреждениях для военных во Львове и других городах.