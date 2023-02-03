Неробочий ліфт і туалет формату "дірка в підлозі", - як поранені військові вимушені страждати в чергах на ВЛК

"Телеграф" поспілкувався з віськовослужбовцем Мирославом Отковичем, який підняв болюче питання

Відвідання клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Міністерства оборони України у Львові справило незабутнє враження на військовослужбовця Мирослава Отковича. В черзі до лікарів – сотні бійців, дехто з ампутованими кінцівками, а умови для очікування геть не придатні – ліфт не працює, а санвузол не призначений для потреб поранених. Умови в медичному закладі та ставлення до пацієнтів привернули увагу громадськості.

"До кабінету, де видають висновок ВЛК, я був 502-м"

28 січня колишній журналіст Мирослав Откович, який від початку повномасштабного вторгнення долучився до захисту країни, завітав до військово-медичного закладу у Львові. Боєць нещодавно переніс оперативне втручання і мав оформити документи, щоб отримати відпустку.

- Під час проходження служби під Слов’янськом я отримав травму меніска лівого коліна, це розповсюджена річ через велике навантаження. Оперували мене за направленням в цивільному закладі, але оформити довідку для відпустки на відновлення можливо тільки у військовому, – розповів "Телеграфу" Мирослав Откович. – Саме для цього я і прийшов до поліклініки МО. Вона починає роботу о 9-й, але вже до того утворюється величезна черга. Наприклад, в реєстратуру я був 60-м, до хірурга – 13-м, а до кабінету, де вже видають висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) – 502-м! Поруч зі мною під дверима опинився чоловік, спитав: "Що, перший день? А я вже сюди ходжу 21 день, бо треба вісім лікарів пройти".

Мирослав наголошує, що тривале очікування змушені переносити бійці з важкими пораненнями, в тому числі ті, хто втратили на фронті кінцівки. І скільки воно триватиме спрогнозувати неможливо. Свій випадок боєць називає "легким".

- Десь 3,5-4 години мені знадобилось, щоб потрапити до хірурга, він мене не оглядав, продивився документи та зробив висновок, що в мене є відповідна травма, – продовжив розповідь військовий. – Але до цього, як виявилось, було потрібне фото, я його відірвав від якоїсь старої довідки. А ще копії деяких документів, якби не мій друг, який збігав і зробив їх, я був би змушений записуватися на інший день і проходити все знову. Потім перейшов до іншої черги, а там я був, нагадаю, 502-м. Подумав, що на її проходження дні три знадобиться. Але, на щастя, в списку були прогалини, бо не всі прийшли, і у мене була спрощена процедура, бо йшлося лише про 30-денну відпустку на відновлення. Мені дозволили віддати свої документи разом з тими, що як раз несли на підпис. І десь годинку я прочекав і отримав все назад.

У одній зі столичних медустанов потрапити до лікаря для травмованих і поранених бійців - такий самий квест, як у Львові

За словами бійця з урахуванням того, що йдеться не про надання допомоги, а лише про дотримання певних бюрократичних формальностей варто зробити цей процес більш зручним для захисників. І тут йдеться і про можливість випити води, і наявність в достатній кількості місць для сидіння, ліфта в робочому стані та відповідно облаштованої вбиральні. Скористатися останньою травмованим і пораненим наразі вкрай проблемно, бо тут не те що поручнів немає, а унітаз "замурований" у підлогу, так ще й штукатурка на голову сиплеться.

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Хоч мінімально змінити ситуацію на краще, наприклад, безплатно робити фото і копії документів для військових, а також відкрити два інформаційно-консультаційних центри Мирославу власними силами обіцяв в приватній розмові Володимир Книгиницький — керівник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону (до його складу входить згадана клініка амбулаторно-клінічної допомоги. – Авт.).

- Полковник запевнив мене, що в нього є волонтери, з якими він все зробить. Але я побував в поліклініці наступного дня — і нічого не змінилось, – констатував Мирослав.

"Ця проблема вже визріла, можливо, я став каталізатором"

Саме через відсутність реакції з боку керівництва центру та задля привернення уваги до проблеми проходження ВЛК Мирослав Откович виклав пост у соціальних мережах. Він швидко набрав 5 тисяч репостів та сотні коментарів.

- Я запропонував залишати у приваті конкретні приклади проблем, з якими військові стикаються у поліклініках, – продовжує Мирослав. – Пишуть про різні випадки у Житомирі, Полтаві, Києві, Івано-Франківську, але всі вони мають тотально спільне. Всюди черги й довге очікування, всюди знецінювальне ставлення лікарів. Це як в мене спитали, чого це я ще з палицею досі, а коли сказав, що минув тільки тиждень після операції, почув: "Та в нас після таких за три дні назад на фронт просяться". Тут є трошки різниця між бойовими медиками, які на передку, витягують бійців з "червоної" зони, стабілізують в "жовтій", і тими, хто в погонах у шпиталях в тилу.

— Цю систему треба реформувати – черги мають бути електронними, а умови у відповідних медустановах – такими, щоб права бійців не порушувались і не зачіпали гідність, — каже Мирослав.

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У всіх коментарях суцільний негатив про роботу комісій в різних регіонах

Через деякий час після резонансного допису військового на сторінках міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова були опубліковані схожі за змістом тексти.

В них повідомлялось, що є плани спільно з ще двома міністерствами та громадською організацією "мінімізувати бюрократію в армії, а саме реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК)". Йдеться, зокрема, по введення електронного документообігу, автоматизацію процесів, належне сервісне обслуговування поранених, можливість реабілітації поряд з місцем проживання, підвищення кваліфікації лікарів у питаннях ВЛК.

- Певний зв'язок між моїм дописом і постами посадовців, думаю, є, — говорить Мирослав. – До речі, Ляшко навіть використав такі самі слова, як і я, в мене у пості було: "якби був сам — вже б програв цей армійський квест", а в міністра — "цей складний і забюрократизований квест має залишитися у минулому". Щодо Федорова, то з ним, як відомо, у питанні трансформації ВЛК співпрацює правозахисник Масі Найєм, який внаслідок важкого поранення втратив на фронті око. Тобто ця проблема вже визріла, можливо, в цьому випадку я став каталізатором, бо пішли депутатські, інформаційні запити після мого допису. Розумієте, люди, що стоять у тій поліклініці в черзі, прості воїни, вони не знають, як обстоювати свої права, не розуміють, що можна підсвітити проблему і вона випливе нагору і стане актуальною.

Сам Масі Найєм також репостнув допис Мирослава з зазначенням, що над питанням змін у роботі ВЛК після грудневої зустрічі у Мінцифрі працює міжурядова група, але історія бійця "про те, що так не має бути, має бути повага до поранених військових".

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Вже наступного дня правозахисник додав, що процес удосконалення роботи комісій запущено офіційно, своєю чергою разом з колегою Любов Галан створили громадську організацію, експерти якої паралельно з реформою ВЛК "працюватимуть над інструментами, які допоможуть військовим знати свої правові можливості й користуватися ними вже зараз".

- Я не хотів робити на цій історії хайп, навіть не писав скаргу про порушення своїх прав, але я хочу, щоб змінилась система, підхід до військовослужбовців, – наголошує Мирослав. – Цю клініку амбулаторно-клінічної допомоги, про яку я писав, відвідав також регіональний представник Офісу омбудсмена, і факти порушення прав військовослужбовців знайшли підтвердження. Тож це реальна підстава конструктивно підійти до організації медичного та адміністративного обслуговування у закладах для військових у Львові та інших містах.