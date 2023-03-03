В десять раз дороже: Минобороны снова обвинили в закупках по космическим ценам

Потери госбюджета из-за закупок по завышенным ценам могут составлять примерно 700 тысяч долларов

После громкого скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, Министерство обороны Украины вновь оказалось в центре обсуждений. На сей раз из-за возможных закупок армейских фляг по космическим ценам.

Как сообщает издание "Главком", потери государственного бюджета в результате закупок фляг по завышенной в десять раз цене могут составлять примерно 700 тысяч долларов. Столичная компания поставила Министерству фляги по цене 7,9 долларов за штуку, в то время как их реальная цена — 0,59 доллара за штуку.

Согласно коммерческому счету от 3 июня 2022 года, в рамках контракта Министерства обороны киевская компания заказала более 30 тысяч армейских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи". Общая их стоимость составила 238,1 тысячи долларов.

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Также в материале отмечается, что летом прошлого года на закарпатскую таможню прибыли 23 тыс. штук чехлов для пластиковой фляги, общей стоимостью в 203,9 тысяч долларов. Отправителем этого груза указана компания бельгийской регистрации Liege Cargo Agency Selys.

Следствие установило, что компания ООО "Пролог Сервис" в общем заказала около 100 тысяч штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указана в таможенной документации – $0,59 против $7,9. Стоимость 0,59 долл. стала известна следствию в ходе оперативных мероприятий.

"Таким образом, полученные предварительные данные позволяют предположить возможные коррупционные проявления со стороны представителей "Пролог Сервис" и заинтересованных должностных лиц Минобороны, осуществляющих государственные закупки. Речь идет о возможном завышении стоимости импортируемой продукции, используя при этом иностранные компании так называемые "прокладки" с целью изменения и подготовки фиктивного пакета документов, который проходит на территории Нидерландов касаемо стоимости", – сообщается в материалах проверки, которые попали в распоряжение издания "Главком".

Детективы НАБУ начали досудебное расследование еще летом 2022 года. Речь идет о заключении договоров о закупке фляг, котелков и чехлов для украинских военных по упрощенной процедуре без применения электронной системы закупок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года сотрудники Госбюро расследований задержали предпринимателей, которые продавали Министерству обороны Украины "золотые" яйца по 17 гривен за штуку.