Ліки за електронними рецептами з 1 квітня. Що робити людям без смартфонів і які препарати під забороною

Бумажные рецепты продолжат действовать

У багатьох містах України у п’ятницю, 31 березня, утворилися гігантські черги до аптек. Швидше за все людей схвилювало те, що з 1 квітня рецептурні ліки можна буде отримати за електронним рецептом та чутки про розширення списку заборонених препаратів.

Але новина про те, що з 1 квітня багато ліків можна буде отримати тільки за електронним рецептом — це фейк. Міністерство охорони здоров'я уточнює: з квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. А список ніхто не розширював.

"Телеграф" розповідає, що треба знати про зміни з 1 квітня:

Як купити ліки з 1 квітня

Єдина зміна полягає у тому, що рецептурні ліки тепер продаватимуться в аптеках за е-рецептами також, пояснює МОЗ. Паперові рецепти продовжать діяти до закінчення воєнного стану і пацієнт просто обиратиме, що зручніше: папірець чи СМС.

Що таке е-рецепт? Пацієнту треба мати звичайний телефон, який може приймати СМС-повідомлення. У повідомленні буде номер рецепта та унікальний код погашення, їх треба буде назвати аптекарю. Це все.

Рецепт можна отримати і без декларації

Процес виглядатиме так:

Прийти на прийом до лікаря. На місці назвати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці (паперовий чи СМС). За потреби вас реєструють в електронній системі охорони здоровʼя (там вже є ті, хто щепився від Covid-19). Лікар сформує е-рецепт, вказавши речовину, дозування, тривалість курсу. Ви отримуєте СМС з номером рецепта та кодом погашення. Шукаєте аптеку, яка відпускає ліки за е-рецептом (карта аптек). Рецепт на наркотичні (психотропні) ліки діє протягом 10 днів, на решту препаратів — протягом 30 днів. В аптеці достатньо повідомити фармацевт реквізити з СМС. Фармацевт запропонує наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину. Можна обрати ліки відповідно до бюджету.

В НСЗУ сьогодні додали, що на пільгові препарати, які відпускаються за кошти місцевих бюджетів або інших програм, а також ті ліки, що виробляються безпосередньо в аптеці за рецептом лікаря, як і раніше продовжить діяти паперовий рецепт.

Не можу прийти до лікаря. Що робити?

У разі, якщо ви маєте гостре чи хронічне захворювання, потребуєте продовжити лікування чи профілактику, е-рецепт можна буде отримати дистанційно. Для цього треба зв’язатися з лікарем телефоном.

Рецепт можна отримати дистанційно

Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксований діагноз та призначення від сімейного лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у смартфоні.

Немає телефону. Як отримати рецепт?

Як уже зазначалося, для отримання електронного рецепта не обов’язково мати смартфон. Треба просто показати в аптеці реквізити із СМС-повідомлення, для цього достатньо і "кнопкового телефону".

Якщо мобільного телефону немає взагалі, то лікар зможе зробити призначення на паперовому рецептурному бланку.

Як отримати рецепт без телефону

Пацієнти, які не мають телефону або бажають отримати паперову копію, можуть попросити лікаря надрукувати його у вигляді інформаційної довідки. Підпис та печатка не потрібні.

Хто може виписувати рецепт?

Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. Е-рецепт пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Наявність декларації у пацієнта або договору у закладу з НСЗУ – не обов'язкова.

Що робити у районах біля бойових дій

В регіонах, де ведуться бойові дії, для відпуску рецептурних препаратів рецепт не потрібен. Виняток — наркотичні (психотропні), сильнодіючі (отруйні речовини).

Військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, волонтери та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу у дистриб’юторів і для цього рецепт не потрібен.

Чи правда, що "Німесил" і "Постінор" не можна купити з 1 квітня

Насправді "Німесил" вже давно є у переліку рецептурних препаратів. Список можна переглянути за посиланням тут. Міністерство охорони здоров’я з 1 квітня не розширювало переліку, він залишиться старим.

За рецептом видають такі ліки:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю,

заспокійливі.

Список не розширюється, ліки, які відпускались без рецептів – надалі будуть відпускатись без рецептів.

29 березня з'явилася інформація, що до списку рецептурних ліків додали популярний знеболювальний засіб "Німесіл" та його аналоги. Але Марія Карчевич, заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, розповіла, що препарат завжди був рецептурним, повідомляє LIGA.Life.

"Існують застереження щодо профілю безпеки цього лікарського засобу, зокрема його гепатотоксичності", – стверджує Марія.

Рецептурність "Німесилу" вказана в інструкції препарату. Це також стосується гормональних препаратів, зокрема екстрених контрацептивів "Постінор". Але більшість аптек продавали їх без рецепта. Видання з посиланням на анонімне джерело в МОЗ передбачає, що не було системи контролю та покарання.

"На час воєнного стану: якщо Держлікслужба отримує скарги від пацієнтів щодо порушення порядку реалізації ліків, то може здійснити відповідну перевірку. Відповідальність за порушення порядку реалізації лікарських засобів встановлена чинним законодавством, зокрема, Кодексом України про адміністративні правопорушення", – йдеться у коментарі.

Як повідомляв "Телеграф", антибіотики в Україні почали продавати лише за онлайн-рецептами.