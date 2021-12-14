Антибіотики в Україні почнуть продавати лише за онлайн-рецептами

Паперові рецепти на препарати можуть піти у минуле — у МОЗ готуються до низки нововведень

Однією з наймасштабніших змін 2022 року стане продаж антибіотиків за електронними рецептами — реформа запрацює вже з 1 квітня. На такий захід пішли, зокрема, і для боротьби зі стійкістю до антибіотиків.

Про це повідомив перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда, якого цитує "Укрінформ".

Він розповів, що до кінця наступного року планується перевести всі рецептурні препарати на продаж за електронними рецептами. Це дозволить встановити контроль за їхнім розповсюдженням. Такі електронні рецепти вже протестували у програмі "Доступні ліки" — там їх запровадили 1 квітня 2019 року.

Комаріда також зазначив, що одним із перспективних напрямів в Україні є фармстрахування, коли зі щомісячних відрахувань покриваються витрати на ліки.

Варто зазначити, що, як повідомляють у ВООЗ, антибіотикорезистентність, тобто стійкість бактерій до різних препаратів, — одна з найсерйозніших загроз здоров’ю населення Землі. Через неї захворювання такі як туберкульоз, сальмонельоз та пневмонію лікувати важче. Це природний процес, але його посилює безконтрольний прийом препаратів та застосування їх на тваринах.

Антибактеріальні препарати необхідно застосовувати лише за потребою. Їх використовують і при лікуванні коронавірусу. Але варто взяти до уваги, що антибіотики на віруси не діють. Експерти зазначають, що при легкому перебігу хвороби їх можуть і не застосовувати, тоді як пацієнтам із серйозною формою захворювання антибіотики може призначити сімейний лікар.

Нещодавно перелік препаратів, доступних за електронними рецептами та зниженими цінами в рамках державної програми, розширився ще більш ніж сотнею ліків. Серед них – ліки проти різних видів діабету, епілепсії, психіатричних проблем. Загалом у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 400 препаратів.

Раніше "Телеграф" писав, що медпрепарати потрапили до списку для покупки за "Вовину тисячу", але скористатися ними зможуть лише літні громадяни.