Антибиотики в Украине начнут продавать только по онлайн-рецептам

Бумажные рецепты на препараты могут уйти в прошлое — в Минздраве готовятся к ряду нововведений

Одним из самых масштабных изменений 2022 года станет продажа антибиотиков про электронным рецептам — реформа заработает уже с 1 апреля. На такую меру пошли, в том числе, и для борьбы с устойчивостью к антибиотикам.

Об этом сообщил сообщил первый замглавы Минздрава Александр Комарида, которого цитирует "Укринформ".

Он рассказал, что до конца следующего года планируется перевести все рецептурные препараты на продажу по электронным рецептам. Это позволит установить контроль за их распространением. Такие электронные рецепты уже протестировали в программе "Доступные лекарства" — там их ввели 1 апреля 2019.

Комарида также отметил, что одним из перспективных направлений в Украине является фармстрахование, когда из ежемесячных отчислений покрываются расходы на лекарства.

Стоит отметить, что, как сообщают в ВОЗ, антибиотикорезистентность, то есть устойчивость бактерий к разным препаратам, — одна из серьезнейших угроз для здоровья населения Земли. Из-за нее заболевания такие как туберкулез, сальмонеллез и пневмонию лечить тяжелее. Это естественный процесс, но его усугубляет бесконтрольный прием препаратов и применение их на животных.

Антибактериальные препараты необходимо применять только по необходимости. Их используют и при лечении коронавируса. Но стоит принять во внимание, что антибиотики на вирусы не действуют. Эксперты отмечают, что при легком течении болезни их могут и не применять, тогда как пациентам с серьезной формой заболевания их может назначить семейный врач.

Недавно перечень препаратов, доступных по электронным рецептам и сниженным ценам в рамках государственной программы, расширился еще более чем сотней лекарств. Среди них — лекарства от разных видов диабета, эпилепсии, психиатрических проблем. Всего в программе "Доступные лекарства" участвуют более 400 препаратов.

Ранее "Телеграф" писал, что медпрепараты попали в список для покупки за "Вовину тысячу", но воспользоваться ими смогут только пожилые граждане.