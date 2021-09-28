Укр

Какие лекарства будут бесплатными в Украине с 1 октября

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Программа работает с 2017 года. Новость обновлена 28 сентября 2021, 15:16
Программа работает с 2017 года.

К перечню, утвержденному ранее, добавили 138 препаратов.

В перечень лекарств, стоимость которых для пациентов полностью или частично будет покрываться государством добавили новые наименования. Всего с 1 октября в реестре будет 431 препарат.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В программу "Доступни ликы" добавлены препараты для лечения диабета 1 типа, несахарного диабета, психиатрических расстройств и эпилепсии.

Для того чтобы получить лекарства по льготной программе, необходимо получить назначение у своего врача, с которым заключена декларация. Затем их нужно приобрести их в аптеке, которая участвует в программе. Отметим, что в Минздраве сообщили что единым плательщиком за лекарства будет Национальная служба охраны здоровья, а выписка и отпуск препаратов будут по электронным рецептам.

Также в Минздраве рассказали, как проверить медучреждения на наличие препаратов, которые должны предоставляться пациентам бесплатно. Проверить закупки лекарств за бюджетные деньги можно через Телеграм чат-бота или базе закупок. В них можно проверить наличие препаратов в больницах по международному названию действующего вещества.

Внешний вид чат-бота по лекарствам
Внешний вид чат-бота по лекарствам

Ранее "Телеграф" писал, что "красная зона" в Украине угрожает трем областям.

Теги:
#Лекарства #Министерство здравоохранения #Программа "Доступные лекарства"
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