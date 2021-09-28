Какие лекарства будут бесплатными в Украине с 1 октября

К перечню, утвержденному ранее, добавили 138 препаратов.

В перечень лекарств, стоимость которых для пациентов полностью или частично будет покрываться государством добавили новые наименования. Всего с 1 октября в реестре будет 431 препарат.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В программу "Доступни ликы" добавлены препараты для лечения диабета 1 типа, несахарного диабета, психиатрических расстройств и эпилепсии.

Для того чтобы получить лекарства по льготной программе, необходимо получить назначение у своего врача, с которым заключена декларация. Затем их нужно приобрести их в аптеке, которая участвует в программе. Отметим, что в Минздраве сообщили что единым плательщиком за лекарства будет Национальная служба охраны здоровья, а выписка и отпуск препаратов будут по электронным рецептам.

Также в Минздраве рассказали, как проверить медучреждения на наличие препаратов, которые должны предоставляться пациентам бесплатно. Проверить закупки лекарств за бюджетные деньги можно через Телеграм чат-бота или базе закупок. В них можно проверить наличие препаратов в больницах по международному названию действующего вещества.

Внешний вид чат-бота по лекарствам

Ранее "Телеграф" писал, что "красная зона" в Украине угрожает трем областям.